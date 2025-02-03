РБК: правительство утвердило порядок конфискации зарубежных активов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила проект закона, определяющего механизм конфискации зарубежных активов в ответ на действия иностранных государств по отношению к России и Центральному банку.
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