Когда читаешь новости о том, что покинувшие российский рынок автомобильные марки продолжают получать здесь выручку, первая реакция — удивление и лёгкое возмущение.
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