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Куда возвращаемся: атлас конкурентного поля

Куда возвращаемся: атлас конкурентного поля

После распада СССР Россия почти ушла из Африки. Показательно, что в 2010‑е годы у нашей страны оставалось лишь четыре торгпредства на континенте: в Египте, Алжире, Марокко и ЮАР — основных партнерах нашей страны во внешней торговле с континентом.

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