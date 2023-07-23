Куда возвращаемся: атлас конкурентного поля

После распада СССР Россия почти ушла из Африки. Показательно, что в 2010‑е годы у нашей страны оставалось лишь четыре торгпредства на континенте: в Египте, Алжире, Марокко и ЮАР — основных партнерах нашей страны во внешней торговле с континентом.