Приднестровье собрались втягивать в Молдову параллельно с евроинтеграцией Кишинёва

Вопрос вхождения Приднестровья в Молдову будет решаться параллельно с евроинтеграцией страны. Об этом в интервью провластному телеканалу TV8 заявил глава представительства ЕС в Молдове Янис Мажейкис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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