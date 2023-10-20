Приднестровье собрались втягивать в Молдову параллельно с евроинтеграцией Кишинёва

Вопрос вхождения Приднестровья в Молдову будет решаться параллельно с евроинтеграцией страны. Об этом в интервью провластному телеканалу TV8 заявил глава представительства ЕС в Молдове Янис Мажейкис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».