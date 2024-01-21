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Раскладываю по всей квартире таблетки активированного угля. Супруг поначалу ухмылялся, но теперь постоянно бегает в аптеку за новой пачкой

Раскладываю по всей квартире таблетки активированного угля. Супруг поначалу ухмылялся, но теперь постоянно бегает в аптеку за новой пачкой

Активированный уголь - дешевое аптечное средство, но зато очень эффективное. Я его использую не только по назначению, но еще и в быту.

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