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Роналду спас «Аль-Наср» в концовке, Малком попрощался с «Зенитом», Дембеле переходит в «ПСЖ», УАФ просит исключить россиян из УЕФА и другие новости

Роналду спас «Аль-Наср» в концовке, Малком попрощался с «Зенитом», Дембеле переходит в «ПСЖ», УАФ просит исключить россиян из УЕФА и другие новости

1. «Зенит» объявил о завершении перехода Малкома в «Аль-Хилаль». Футболист тепло попрощался с клубом, Россией и Семаком – изучайте его прощальное письмо читателям Sports.

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