За прошедшие сутки зарегистрировано 7657 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 1153, в городе Алматы – 1493, в городе Шымкенте – 574, в Акмолинской области – 265, в Актюбинской области – 304, в Алматинской области – 350, в Атырауской области – 618, в ВКО – 228, в Жамбылской области – 140, в ЗКО – 156, в Карагандинской области – 1125, в Костанайской области – 257, в Кызылординской области – 218, в Мангистауской области – 212, в Павлодарской области – 291, в СКО – 157, в Туркестанской области – 116.