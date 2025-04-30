12-летний велосипедист попал под колеса авто на пешеходном переходе в Ангарске

ДТП произошло вечером на Ангарском проспекте города нефтехимиков. Установлено, что 12-летний мальчик, не спешившись, выехал на нерегулируемый пешеходный переход, на котором столкнулся с автомобилем «Lada Grantа».
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