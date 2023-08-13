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АЕК подписал Мфионду Кабенгеле

АЕК заключил соглашение с тяжелым форвардом Мфионду Кабенгеле (25 лет, 206 см). В минувшем сезоне G-лиги за фарм-клуб «Бостона» Кабенгеле набирал в среднем 18,6 очка, 10,3 подбора и 1,4 блок-шота.

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