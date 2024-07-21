О покойных или хорошо, или ничего, кроме правды… Что только не написали о Фарион за эти сутки! Она и яростная бандеровка, и замечательная патриотка и тд и тп… Все русофобы отметились в этой теме — от Ющенко до Зеленского.
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