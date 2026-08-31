КСИР утверждает об уничтожении инфраструктуры на базах США в Иордании

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что удары по Иордании уничтожили инфраструктуру на двух американских авиабазах — короля Хусейна и Аль-Азрак.
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