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Прокуратура Петербурга начала проверку после бегства двух детей из детсада

Прокуратура Петербурга начала проверку после бегства двух детей из детсада

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга начала проверку после того, как двое четырёхлетних детей самостоятельно покинули территорию детского сада на Уральской улице.

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