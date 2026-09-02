Прокуратура Петербурга начала проверку после бегства двух детей из детсада

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга начала проверку после того, как двое четырёхлетних детей самостоятельно покинули территорию детского сада на Уральской улице.
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