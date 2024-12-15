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Царьград

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МИД России: Виновные в гибели российских журналистов понесут наказание

МИД России: Виновные в гибели российских журналистов понесут наказание

Представитель МИД России Мария Захарова заявила о наказании виновных в гибели русских журналистов.Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о мерах наказания для ответственных за гибель русских журналистов.

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Амара Карпова
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