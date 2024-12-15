МИД России: Виновные в гибели российских журналистов понесут наказание

Представитель МИД России Мария Захарова заявила о наказании виновных в гибели русских журналистов.Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о мерах наказания для ответственных за гибель русских журналистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии