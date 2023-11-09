СМИ КНР сообщили о возвращении панд из Вашингтона на Родину

Три панды из зоопарка в Вашингтоне возвращаются в Китай. Об этом 9 ноября сообщило агентство Xinhua.По данным агентства, панды по имени Мэй Сян, Тянь Тянь и Сяо Цицзи из Смитсоновского национального зоологического парка готовятся к отправлению обратно в Китай.
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