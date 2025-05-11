Идеи украшению участка садовыми ширмами

Иногда на участке хочется сделать разграничения на зоны и скрыть одну от другой. Что-то не вписывается в общий стиль или наоборот, когда хочется сделать что-то защищённое от любопытных глаз для отдыха и уединения.
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