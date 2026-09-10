Российская сторона надеется, что подготовка Киевом провокации в отношении дипмиссии Великобритании в Москве проходила без ведома Лондона и не являлась «британским гамбитом».
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опять красные лини и последнее предупреждение?