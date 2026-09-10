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ИА Регнум

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ФСБ надеется, что Британия не знала о планах Киева против дипмиссии в Москве

ФСБ надеется, что Британия не знала о планах Киева против дипмиссии в Москве

Российская сторона надеется, что подготовка Киевом провокации в отношении дипмиссии Великобритании в Москве проходила без ведома Лондона и не являлась «британским гамбитом».

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