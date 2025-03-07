Президент Франции Эмманюэль Макрон, пребывая в истерике, создает огромные проблемы Евросоюзу, а его заявления о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны — путь к большой трагедии.
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