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«Ехать туда аморально. У меня это в голове не укладывается». Навратилова о возможном переезде итогового турнира в Саудовскую Аравию

Информация об этом появилась на этой неделе, но WTA пока официально о переезде не сообщала. «Я бы туда никогда не поехала.

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