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Binance добавила 11 торгуемых в США ETF в предложение по управлению капиталом

Binance добавила 11 торгуемых в США ETF в предложение по управлению капиталом

Binance запустила сервис по управлению капиталом, предоставляющий доступ к 11 биржевым фондам (ETF), торгуемым в США и ориентированным на краткосрочные казначейские облигации США и корпоративные облигации инвестиционного уровня.

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