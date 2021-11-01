В Актау мужчина получил ножевое ранение в драке

Молодой человек 1991 года рождения оказался в реанимации из-за ножевого ранения в грудь. В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы сообщили, что пострадавший прибыл 31 октября с проникающим ножевым ранением грудной клетки.