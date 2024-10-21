REUTERS/Stringer Прямо сейчас в Молдавии заканчивают считать голоса после самых скандальных выборов в истории республики.
Провал Санду: как прошли выборы и референдум в Молдавии
Комментарии
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Дмитрий Гурин
В старой Европе все возможно... и травля Берлускони и подстава Стросс-Кана....всех не перечислить. Сейчас опять "вернулось в моду" простое демонстративное убийство..... но вот Молдова далековато от "центра европейской власти" и поэтому их отработанные у себя действия ближе к востоку плохо работают....
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17 час.
евгений черкашин
Конечно же лесбиянка выиграет выборы.
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14 час.
EV
Evgeni Velesik
А если по принципу демократии США, грохнуть её?
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9 час.
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