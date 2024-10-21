Провал Санду: как прошли выборы и референдум в Молдавии

Дмитрий Гурин

В старой Европе все возможно... и травля Берлускони и подстава Стросс-Кана....всех не перечислить. Сейчас опять "вернулось в моду" простое демонстративное убийство..... но вот Молдова далековато от "центра европейской власти" и поэтому их отработанные у себя действия ближе к востоку плохо работают....