Андрей Мостовой о «Зените»: «Обеспечить золото хотелось бы как можно раньше. Хорошо будет, если все пойдет так же, как сейчас. «Динамо» тоже выигрывает в РПЛ»

Команда тренера Сергея Семака выиграла три матча в сезоне Мир РПЛ с общим счетом 13:0. – Когда мы с вами говорили после Суперкубка, я в шуточной манере спрашивал, в каком туре «Зенит» обеспечит себе победу в нынешнем чемпионате.