Проверьте, как хорошо не знаете вы бессмертную классику мультипликации СССР! фото: YouTubeСегодняшний праздник в СССР массовое большинство граждан отмечало ежедневно: 22 сентября — Всемирный день без автомобиля (на буржуинском — World Car-Free Day).