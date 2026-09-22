Проверьте, как хорошо не знаете вы бессмертную классику мультипликации СССР! фото: YouTubeСегодняшний праздник в СССР массовое большинство граждан отмечало ежедневно: 22 сентября — Всемирный день без автомобиля (на буржуинском — World Car-Free Day).
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