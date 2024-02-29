В Кинешме реализуют масштабный проект по рекультивации свалки в микрорайоне «Сокольники»

<p> В Кинешме в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, ведутся работы по рекультивации городской свалки в микрорайоне «Сокольники».
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