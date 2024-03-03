Де Минаур – Рууду: «Тебя очень уважают в туре за твои ценности и то, как ты соревнуешься»

Они сыграли в финале турнира в Акапулько, где австралиец победил со счетом 6:4, 6:4 и защитил титул. «Хочу сказать Касперу хорошие слова не только об этой неделе или прошлой или о его игре, но еще и о том, что он за соперник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии