Песков объяснил критику Трампа в адрес Путина «эмоциональной перегрузкой»

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние критические высказывания американского лидера Дональда Трампа о Владимире Путине, назвав их следствием «эмоциональной перегрузки».
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