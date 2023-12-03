Основателю Black Sabbath Оззи Осборну исполнилось 75 лет

Легенда британского рока Джон Майкл Осборн родился в бедной многодетной семье 3 декабря 1948 года. Детство музыканта нельзя назвать легким — отец пил и бил его, в школе издевались хулиганы, вдобавок Осборну мешали учиться дислексия и синдром дефицита внимания.
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