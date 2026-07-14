TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 037 подписчиков

«Целый год… Всего лишь год»: почему несколько строк Виктории Исаковой стали самым сильным признанием в любви Юрию Морозу

«Целый год… Всего лишь год»: почему несколько строк Виктории Исаковой стали самым сильным признанием в любви Юрию Морозу

«Целый год… Всего лишь год…» — этими словами Виктория Исакова начала памятное обращение в первую годовщину смерти Юрия Мороза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии