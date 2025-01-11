В каких интерьерах жили герои лучших мультфильмов СССР

Всегда интересно взглянуть под новым углом на то, что видел сто раз. Все помнят Дядю Федора из «Простоквашино», своенравного попугая Кешу, Винни-Пуха и Кролика — и не просто помнят, но и часто цитируют героев любимых с детства мультфильмов.