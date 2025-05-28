Герой России Иван Жарский рассказал, что рад стать участником второго потока программы «Время героев» (ВИДЕО)

Герой России Иван Жарский рассказал, что рад стать участником второго потока программы «Время героев»: «Когда я не поступил на первый поток программы, было то же чувство, что я испытал, не поступив в Суворовское училище.
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