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Царьград

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Снег исчезнет в Москве: редкая январская аномалия по прогнозу Гидрометцентра

Снег исчезнет в Москве: редкая январская аномалия по прогнозу Гидрометцентра

Научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, заявил о необычном явлении: в Москве и Подмосковье снег растает к концу недели.

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