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Регионы России

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Иран принял новые меры в ответ на санкционное давление США

Иран принял новые меры в ответ на санкционное давление США

Иран заявил о принятии ряда новых мер для противодействия экономическому давлению со стороны США, сообщили в администрации Исламской Республики.

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