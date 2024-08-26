Виктор Анисимов Можно прятать "голову в песок", уподобясь страусу, можно не замечать очевидное, можно считать что те кто предупреждает о неизбежности "большой войны", в том числе и я, Виктор Анисимов, сошли с ума, и городят всякую хрень стремясь напугать наше инертное общество живущее мирной жизнью, и никак не желающее признать что сейчас Россия сейчас ведёт войну не с украиной, а со странами глобального Запада за своё существование.
Поведение страусов
Комментарии
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Александр Третьяк
"А нах...ра нам этот мир, если в нём не будет России"? -согласен с этими словами на все 1000%
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17 мин.
Анжела Курова
Опять фантазии?😀 Таблеточку не выпил, а жаль.
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13 мин.
Анжела Курова
Ещё один хохлопидорок и тоже Осьминина мерещится. Да, у вас там эпидемия😂
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10 мин.
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