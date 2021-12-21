Алена Кравец нашла своего потерявшегося сына спустя 21 год

Актриса и модель Алена Кравец нашла своего сына, потерявшегося 21 год назад. Фото: из открытых источников В 2020 году Кравец была разочарована: предполагаемый наследник оказался не тем, за кого себя выдавал, а ДНК-тесты отрицали родство между ними.