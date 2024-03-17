В Росводресурсах рассказали о планах расчистить русла в бассейне Дона

В Белгородской, Волгоградской областях и Краснодарском крае к концу года планируют расчистить 28 километров русел водоемов в бассейне Дона, что, по расчетам Росводресурсов, позволит улучшить экологические условия проживания 357 тысяч человек.
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