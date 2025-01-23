Нетаньяху заявил, что Маска оклеветали за жест на инаугурации Трампа

Он назвал бизнесмена «другом Израиля» Заявления о том, что американский предприниматель Илон Маск на мероприятии по случаю инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа якобы вскинул руку в нацистском приветствии, — клевета.
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