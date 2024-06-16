Стрельба слышна на территории СИЗО в Ростове-на-Дону, где боевики взяли заложников

Ранее силовики вели переговоры с террористами и убеждали их сдаться, не причиняя людям вреда.Выстрелы слышны на территории СИЗО-1 ГУ ФСИН по Ростовской области, где утром 16 июня шестеро боевиков выбрались из камеры и взяли в заложники сотрудников учреждения.
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