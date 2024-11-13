В Минске с 1 по 8 ноября 2024 года проходит ХХХ Минский международный кинофестиваль ´Лiстапад´.Минский международный кинофестиваль ´Лістапад´ - крупнейший кинофорум, на который каждый год в Беларуси собираются известные режиссеры, актеры, любители искусства cinema.