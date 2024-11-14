В проекте "Активный гражданин" выберут лучший объект реставрации

t.me/Мэр Москвы Сергей Собянин В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, участники которого выберут лучший объект из числа отреставрированных памятников истории и культуры в столице в 2024 году.
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