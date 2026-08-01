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ВС РФ успешно продвигаются на Запорожском направлении – Белоусов

ВС РФ успешно продвигаются на Запорожском направлении – Белоусов

Глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что военнослужащие 37‑й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Восточной группировки войск успешно продвигаются на Запорожском направлении.

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