ВС РФ успешно продвигаются на Запорожском направлении – Белоусов

Глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что военнослужащие 37‑й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Восточной группировки войск успешно продвигаются на Запорожском направлении.
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