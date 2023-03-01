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От классического Civic Type R до Honda NSX, разработанной Айртоном Сенной

От классического Civic Type R до Honda NSX, разработанной Айртоном Сенной

﻿﻿От классического Civic Type R до Honda NSX, разработанной Айртоном Сенной. Основанная в 1930-х годах как скромный магазин поршневых колец, Honda уже продала 100-миллионный автомобиль в своей истории в 2016 году.

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