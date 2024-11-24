Авиаэксперт Заболотский назвал возможные причины возгорания самолета в Анталье

ИЗВЕСТИЯ Грубая посадка, а также последующее повреждение топливной системы могли стать причиной возгорания при посадке в аэропорту турецкой Анталии самолета Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании "Азимут", который летел из Сочи.
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