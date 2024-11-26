В 2026 году в Формуле 1 появится команда Cadillac F1

Неофициальный рендер болида Cadillac F1 2026 Стартовая решетка Формулы-1 готовится к появлению на ней новой команды в 2026 году, поскольку GM и Cadillac наконец-то получили добро на создание собственного коллектива в самом элитном виде автоспорта.