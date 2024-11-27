НАТО зашли под Курск. Шойгу сотрудничает с террористами? Главное к утру

Редакция КС подготовила подборку главных событий, произошедших к утру среды, 27 ноября: НАТО высадились под Курском? Кого подбили российские БПЛА Шойгу и сотрудничество с террористами: экс-министр затеял опасную игру? «С Россией не стоить шутить»: удар «Орешником» был вовсе не предупредительным выстрелом «Газпром» отказался поставлять газ через Украину: СМИ Минобороны США впервые подтвердили это.