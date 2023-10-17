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На мопедах и пикапах: появившиеся в сети новые кадры первых часов атаки ХАМАС на Израиль были удалены сервисом видеопубликаций

На мопедах и пикапах: появившиеся в сети новые кадры первых часов атаки ХАМАС на Израиль были удалены сервисом видеопубликаций

Израильская сторона опубликовала кадры первых часов атаки группировки ХАМАС на Израиль. На кадрах можно было видеть, как члены группировки пешком, на мопедах и пикапах без какого-либо сопротивления пересекают границу Израиля, проезжая и проходя через дыры в пограничном заборе, который сам по себе сложно назвать непреодолимой преградой.

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