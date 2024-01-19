Житель Петропавловска-Камчатского устраивал спарринги между детьми сожительницы и заставлял их спать на полу

44-летнего жителя Петропавловска – Камчатского подозревают в истязании двух малолетних мальчиков. Он был их отчимом и систематически избивал под видом мер образовательного и воспитательного характера, сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.
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