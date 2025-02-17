Украинский депутат предложил продать месторождения полезных ископаемых Китаю «для получения гарантий безопасности» На Украине продолжают размышлять над тем, кому бы подороже продать остатки страны.
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Украинский депутат предложил продать месторождения полезных ископаемых Китаю «для получения гарантий безопасности» На Украине продолжают размышлять над тем, кому бы подороже продать остатки страны.
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