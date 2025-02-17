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Украинский депутат предложил продать месторождения полезных ископаемых Китаю

Украинский депутат предложил продать месторождения полезных ископаемых Китаю «для получения гарантий безопасности» На Украине продолжают размышлять над тем, кому бы подороже продать остатки страны.

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