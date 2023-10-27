Лукавые соседи.

Сергей Федотов

А стоит ли внимание-то на них обращать? Это ж Азия, Восток. Брюсселю и Вашингтону они обещают предотвращение обхода санкций, после чего сразу же обещают нам обход и этого предотвращения. Эти всегда были "и вашим и нашим". На прямую конфронтацию никогда не пойдут, свою выгоду не упустят, обмануть стараются всех, что бы кому ни обещали.