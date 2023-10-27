Страны Центральной Азии пообещали ЕС сотрудничество в борьбе с обходом антироссийских санкций. В Люксембурге состоялась встреча министров иностранных дел стран Евросоюза и государств Центральной Азии, на которой, в частности, обсуждался вопрос недопустимости обхода антироссийских санкций.
Лукавые соседи.
Комментарии
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Сергей Федотов
А стоит ли внимание-то на них обращать? Это ж Азия, Восток. Брюсселю и Вашингтону они обещают предотвращение обхода санкций, после чего сразу же обещают нам обход и этого предотвращения. Эти всегда были "и вашим и нашим". На прямую конфронтацию никогда не пойдут, свою выгоду не упустят, обмануть стараются всех, что бы кому ни обещали.
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