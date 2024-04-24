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Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам Марсель Хиршер возвращается в спорт. Он намерен выступать за Нидерланды

Об этом сообщила Федерация лыжных видов спорта Австрии (ÖSV). Хиршер завершил карьеру в 2019 году. «В последние несколько дней шли обсуждения с различными заинтересованными лицами, в ходе которых нам сообщили, что Марсель Хиршер может вернуться в спорт.

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