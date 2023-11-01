Многие люди, живущие в районе города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, считают врагами украинских военных, сообщает американское издание Daily Beast со ссылкой на врача из третьей штурмовой бригады ВСУ.
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