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Русская весна

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Украинские военные пожаловались на враждебность жителей оккупированной Константиновки

Украинские военные пожаловались на враждебность жителей оккупированной Константиновки

Многие люди, живущие в районе города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, считают врагами украинских военных, сообщает американское издание Daily Beast со ссылкой на врача из третьей штурмовой бригады ВСУ.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Кому нужны эти жЫдо-бандэровские ублюдки?
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